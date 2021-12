Atores transformistas de Salvador em exposição de fotos

A exposição "Fluxo", da fotógrafa baiana Agnes Cajaiba, retrata, em dez fotografias, atores transformistas que vivem e trabalham na cidade de Salvador. O cenário utilizado nos retratos é a própria casa de cada personagem, com todos os objetos e símbolos extracorporais que também retratam dessas pessoas.

A ideia da montagem dos retratos é abordar as tensões dos Estudos Queer: sexualidades plurais e gêneros em trânsito expressos no gestual, no comportamento, na expressividade do corpo. Premiado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, através do edital Portas Abertas para as Artes Visuais, o projeto tem como curador Rodrigo Dourado, doutor em artes cênicas e autor da tese "Bonecas falando para o mundo: (Trans)identidades na cena brasileira".

Com produção é de Gabriela Rocha, "Fluxo" estará aberta para visitação de 12 a 30 de setembro, mês do orgulho gay de Salvador, no Espaço Xisto Bahia. A estreia, que será aberta ao público, acontecerá no dia 12 de setembro às 20h e contará com a mesa redonda "Trans(Identidades)", com os teóricos do tema Marcelo Souza Brito e Carol Barreto. Os atores transformistas Sfat Auermann, Rainha Loulou, Mitta Lux, Valerie O´hara apresentarão na sequencia um pocket show.

A fotógrafa Agnes Cajaiba realizará, também, no próprio Espaço Xisto Bahia, a Oficina Gratuita de Fotografia Documental Contemporânea no período de 10 a 13 de setembro.

