Atlântico Negro de Pierre Verger vira exposição em Salvador

A vida acontecia em cores e sem trégua diante das lentes do fotógrafo Pierre Verger. A viagem ao Suriname, em 1948, era para acompanhar o antropólogo suíço Alfred Métraux, mas Verger não resistiu e fotografou, em preto e branco, o que viu ao seu redor: cenas da vida cotidiana no Atlântico Negro.

Como parte das comemorações da semana da consciência negra, a exposição Pierre Verger, uma Ponte sobre o Atlântico será inaugurada nesta quinta-feira, 21, em dois lugares da cidade: na Fundação Pierre Verger (Centro) e na Galeria Aliança Francesa (Barra).

A mostra segue em cartaz por mais três meses: se encerra no dia 23 de fevereiro do ano que vem, em ambos os locais.

Na Fundação Pierre Verger, estarão 34 imagens feitas pelo fotógrafo no Suriname, grande parte delas inédita. São imagens cotidianas de povos como os saramakas e ndyukas.

"Um extraordinário conjunto de elementos culturais desses povos, que fizeram Pierre Verger pensar que tais comunidades eram formadas pelos primeiros cidadãos do mundo do Atlântico Negro", escreveu o antropólogo americano Richard Price no texto do catálogo da exposição.

Os povos samarakas e ndyukas já haviam sido fotografados antes, na década de 1930, por nomes como Melville, Frances Herskovits e Morton Kahn. As imagens feitas por Verger, entretanto, representam uma forma mais profissional da abordagem etnográfica.

Na Aliança Francesa, estarão expostas 40 fotografias do Brasil, das Antilhas e de países do continente africano. "As fotos tiradas no Brasil mostram a cultura africana na Bahia, por exemplo. O candomblé, a culinária, as tradições culturais. Coisas que permanecem vivas até hoje", revela Olivia Deroint, diretora da Aliança Francesa.

Dentre os países africanos que Verger visitou e que aparecem fotografados na exposição, estão Nigéria, República Democrática do Congo e Togo.

Exposição de fotografias de povos do Suriname, Antilhas e Brasil (Foto: Pierre Verger)

Vale prestar especial atenção nas fotografias de fluxo e refluxo, quando Verger fez as mesmas fotografias em culturas distintas. Há exemplos de fluxo e refluxo do Suriname e de Benin, bem como da festa de Iemanjá, em Salvador, comparado com a Festa de Bonfim, em Porto-Novo, no Benin.

Itinerância

A exposição Pierre Verger, uma Ponte sobre o Atlântico foi inaugurada em abril de 2009, em Cayenne, na Guiana Francesa, onde ficou até o fim de maio daquele ano. Em outubro, foi para o Suriname, onde foram feitas algumas das fotos da exposição.

Outras atividades também foram contempladas a partir do material fotográfico de Verger, como sessões de projeções e filmes e mesas redondas sobre religiões afrobrasileiras e o candomblé.

O catálogo da mostra é um trabalho à parte: feito em português, inglês e francês, o livreto explica o contexto das fotografias de Verger e apresenta textos como o de Richard Price, especialista em questões afroguinesianas.

adblock ativo