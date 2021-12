Artistas pesquisadores da UFBA inauguram exposição coletiva em Salvador

A exposição coletiva “Diáfanas Presenças – Oito Poéticas Digitais-Analógicas” será inaugurada nesta quinta-feira, 12, no Museu de Arte da Bahia (MAB), em Salvador. Com mostra aberta a visitação até o dia 13 de outubro, a coleção reúne produções dos artistas visuais Celeste Almeida, Eriel Araújo, Josemar Antonio, Luisa Magaly, Mário Vasconcelos, Raoni Gondim, Renata Voss e Rodrigo Seixas, todos eles professores e estudantes.

Os artistas são ainda reconhecidos como pesquisadores e formam o grupo de pesquisa em Arte Híbrida da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Na mostra, cada autor apresentar uma série de trabalhos que surgem dos processos fotográficos e suas potencialidades.

De acordo com informações da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult), as artes transitam por diversas técnicas de revelação fotográfica analógica, como a foto transferência, cianotipia, fotocerâmica, empoeiramento (dusting on) e carbonização, a partir de temáticas que passam pelos campos filosóficos, sociológicos e afetivos, espiritualistas e dos estudos de gênero e sexualidade.

A exposição apresenta resultados de uma pesquisa contemplada pela Chamada Universal MCTI/CNPq Nº 01/2016 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Escola de Belas Artes da UFBA.

