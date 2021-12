Artista plástico italiano traz mostra para Salvador

O artista plástico Flavio Marzadro traz para Salvador a exposição "Memórias do Concilio de Trento: elementos de micro-história", que fica na cidade de 19 de fevereiro a 18 de março. O público vai poder conferir a mostra, que é gratuita, no Museu de Arte Sacra, a partir do dia 19 de fevereiro, às 19h, quando acontece o coquetel de abertura do evento.

Em "Memórias do Concilio de Trento: elementos de micro-história", o artista apresenta obras que recortam pedaços da história do Concilio de Trento. O artista faz ainda um mergulho em seus antepassados, pois, mesmo que radicado no Brasil há pouco mais de três anos, continua com fortes vínculos com Trento, sua região natal, situada no norte da Itália.

