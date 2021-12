Artista plástico customiza paredes na Virada Cultural da Vila EcoSquare

O artista plástico, Elano Passos, será responsável por customizar um dos contêiners da Vila EcoSquare. Com o tema "Rio Vermelho, Preto e Branco", o artista realizará uma ocupação no local, que fica no Rio Vermelho, entre os dias 26 de julho e 5 agosto.

O EcoSquare também receberá a visita de outros profissionais das artes plásticas, como Alexandre Feliciano, Miu Monteiro, Enzo Passos e Tarcio Vasconcelos.

Do dia 26 de julho até o dia 3 de agosto, a programação acontecerá diariamente das 14h às 22h. No dia 4 de agosto, o espaço receberá a Virada Cultural, das 19h às 4h, neste dia Elano irá realizar uma série de intervenções nas paredes que contornam o contêiner.

A Virada Cultural terá entrada franca e além das exposições, o público presente poderá conferir apresentações musicais e de dança, roda de bate-papo com o escritor Victor Fernandes, pintura artística ao vivo e troca de livros.

