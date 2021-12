Artista estreia exposição sobre universo religioso

O artista plástico Eraldo de Souza Oliveira Júnior, conhecido como Pirulito, inaugura, nesta sexta-feira, 6, a exposição "Plural", que vai mostrar 21 obras sobre o universo religioso do Recôncavo baiano, homenageando Iemanjá.

"Plural" acontece no Anexo do Theatro XVIII (Casa 14), a partir das 19 horas. Durante a exposição também serão apresentadas as intervenções originais do artista na tradicional imagem de São Jorge, produzida em 1505-6 por Raffaello Sanzio (1483 -1520).

O santo, que no candomblé é associado a Oxossi, orixá da caça, é o preferido do artista, que nutre grande devoção. Na abertura da exposição haverá um pocket show de música popular francesa com a intérprete Laetitia.

Eraldo nasceu na cidade de Cachoeira e cresceu na cidade de São Felix, no Recôncavo baiano. O artista plástico vem se rebelando com o formalismo clássico desde à época dos seus primeiros estudos e buscou caminhos próprios.

Sua formação artística foi aperfeiçoada ao longo dos anos através dos estudos que mantém com regularidade, pesquisas em diversos meios ligados às artes e também pelo acervo em sua biblioteca. Pirulito participou de sete Bienais do Recôncavo.

