Artista baiana participa de exposição na Argentina

A artista plástica baiana Kel Kondurú irá participar da IV Bienal Internacional de Arte Contemporânea da Argentina, que ocorrerá entre 10 a 15 de outubro. O evento conta com a exposição de artistas de mais de 30 países. Durante a bienal, acontecerão seminários, conferências e visitas aos principais museus de arte de Buenos Aires.

Famosa pela linguagem abstrata utilizada em seus quadros, não é a primeira vez que a baiana exibe seu trabalho fora do Brasil. Em maio, quatro obras suas foram expostas no Carrousel Du Louvre, localizado no Museu do Louvre, o maior de arte do mundo, que fica em Paris, na França.

Sobre a Bienal, Kel adianta o que o público argentino pode esperar. “Estarei preparando uma composição de nove obras, sendo duas em tamanho maior e outras sete em tamanho reduzido, que farão a composição das pinturas”, conta.

