Arte múltipla de Micah Caugh em mostra

Micah Caugh mostra suas múltiplas facetes na abertura da exposição Caçador de Bonecas, sábado, 23, às 16 horas, na Galeria Luiz Fernando Landeiro Arte Contemporânea. Na mostra, o artista faz uma releitura das cenas do seu filme homônimo à exposição. Através da arte abstrata, ele traz uma releitura das cenas da produção, criadas ao longo das pesquisas.

Durante a abertura, Micah Caugh exibe tanto o trabalho que originou a exposição quanto o documentário Black Surfers In Brazil. A abertura da mostra começa com o cortejo Jazz Parede, que parte, às 16 horas, do Largo de Santana até a galeria, também no Rio Vermelho.

