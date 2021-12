"Arte Mixuruca" exibe ilustrações inspiradas em músicas

Conhecido pela página "Pendurado no Firmamento", o artista Pedro Magalhães publica ilustrações, desenhadas com o touchscreen, acompanhadas com trechos de músicas populares. Sua primeira exposição, denominada "Arte Mixuruca" está em cartaz no foyer da Biblioteca Pública do Estado da Bahia (Barris) até dia 5 de fevereiro, das 8h30 às 21h, com entrada gratuita. E o coquetel de lançamento será nesta terça-feira, 12, no Café da Sala Walter da Silveira, às 18h.

Chamada por Pedro de "dedo sobre tablet", sua técnica consiste em desenhar na tela do dispositivo. Formado em Letras pela Ufba, o artista vem criando as ilustrações desde 2013. Seus desenhos já foram capas de revistas baianas e arte visual de pré-produção do filme argentino "Marida e Mujer".

