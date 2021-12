Arte geométrica do artista Gonçalo Ivo encanta pela cor

Artista plástico nascido no Rio de Janeiro em 1958, filho do poeta Ledo Ivo, com atelier em Paris, Madri e Rio, e exposições em vários países da Europa, da América e estados brasileiros, Gonçalo Ivo é o mais novo nome a ter suas obras expostas no Hall do jornal A TARDE.

O público pode conferir cinco quadros do pintor (técnica óleo sobre tela), que estão expostos e pertencem à Paulo Darzé Galeria de Arte, localizada no Corredor da Vitória.

"Suas obras chamam atenção pela geometria e pela qualidade da cor. Aliás, é bom que se diga que ele era um exímio colorista", afirma Paulo Darzé. Segundo o galerista, Gonçalo Ivo já teve sua fase de paisagista, antes de se firmar na arte geométrica.

Abstracionista

Na exposição de A TARDE, o azul salta aos olhos. Para um ambiente de muito corre-corre em busca de notícias, a cor traz um pouco de paz e harmonia, efeito que também é capturado pelos visitantes. A poesia abstracionista de Gonçalo Ivo talvez venha do contato e amizades que teve com grandes poetas, como João Cabral, por exemplo.

Não faltam elogios a sua obra. "A pintura de Gonçalo Ivo insere-se na tradição moderna, na linguagem que remonta Cézanne e Braque e, no Brasil, tem em Volpi um paradigma: a construção plástica impregnada de uma realidade pressentida. (...)", depõe Maria Alice Milliet em A Poética de Gonçalo Ivo.

Para Milliet, "o gosto pela manipulação da matéria alimenta sua pintura feita de alquímica mutação. A insistente exploração das sutis variações estruturais e cromáticas não visa esgotar, mas confirmar a profusão de possibilidades existente no uso econômico de recursos. Trabalha extensas séries, tanto na aquarela, quanto no óleo".

