'Arte de Passagem' apresenta misto de exposição com visitas a ateliês

O projeto 'Arte de Passagem – Itinerância pela Arte Contemporânea da Bahia' continua em cartaz em Salvador, no Museu de Arte da Bahia (MAB), até 07 de julho. Gratuito, o evento apresenta obras de 10 artistas visuais de Salvador, além de proporcionar visitas a ateliês.

A exposição traz os trabalhos dos artistas visuais Willyams Martins, Ana Paula Pessoa, Beth Souza, Daniela Steele, Elias Santos, Milena Oliveira, Rener Rama, Vladmir Oliveira, Rosa Bunchaft e Sandro Pimentel.

Além disso, o público mergulha no processo criativo destes artistas, através de visitas a seus ateliês, sempre aos sábados. Uma van sai do MAB e leva os visitantes aos ateliês, que ficam nos bairros do Rio Vermelho, Barra, 2 de Julho e Calçada, proporcionando um estilo de city tour pelo Centro da capital baiana.

A visitação no MAB (Av. Sete de Setembro, 2340) acontece de terça a sexta - das 13h às 19h; Sábado, domingo e feriado - das 14h às 18h. Já as visitas aos ateliês, sempre aos sábados.

adblock ativo