Arnaldo Antunes exibe exposição em Salvador

O multiartista Arnaldo Antunes vai trazer para Salvador a exposição Palavra em Movimento, que vai ficar na Caixa Cultura Salvador de 10 de dezembro a 31 de janeiro de 2016. A mostra reúne caligrafias, colagens, instalações e objetos poéticos, adesivos, cartazes, áudios e vídeos realizados nos últimos 30 anos por Antunes.

A abertura, que contará com a presença do artista, acontecerá no dia 9 de dezembro, às 19h, e a exposição ficará em cartaz com acesso gratuito, de terças-feiras a domingos, das 9h às 18h.

Com obras e processo criativo marcados pelo vanguardismo, Palavra em Movimento propõe uma síntese desta trajetória eclética, enfatizando a produção de Antunes no âmbito das artes visuais. A mostra tem curadoria do baiano Daniel Rangel, que foi diretor de museus da Secretaria de Cultura da Bahia entre 2008 e 2011.

