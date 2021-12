Após reforma, Casa do Benin é reinaugurada nesta quarta

Será reinaugurada nesta quarta-feira, 3, às 19h, a Casa do Benin, importante espaço de valorização da cultura afro no Pelourinho. A entrega acontece após uma série de intervenções iniciada em maio deste ano, como sinalização de acervo e recuperação estrutural, entre outras ações nos azulejos, piso e alvenaria.

A programação de reabertura contará com as apresentações dos grupos Coletivo de Tambores e Aspiral do reggae e do cantor Dão Anderson. No mesmo dia, a instituição abre a mostra "A Casa do Benin no Olhar do Artista do Pelourinho", com curadoria do artista Frank Bahia, que fica em cartaz até 3 de fevereiro.

Participam da cerimônia o prefeito ACM neto, o secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani, e o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro. O Embaixador e o Cônsul do Benin, Izidore Monsi e Marcelo Sacramento, estão entre os convidados confirmados.

No térreo do casarão, uma exposição permanente com obras de Pierre Verger permanecerá aberta à visitação pública.

