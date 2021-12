Após 9 anos, feira internacional de artesanato volta a Salvador

A Feincartes – Feira Internacional de Artesanato e Decoração volta a ser realizado em Salvador. O evento será entre o dia 3 de maio e 3 de junho, no Salvador Shopping. A entrada é gratuita.

A feira, que passou 9 anos longe da capital baiana, retorna com mais de 20 mil produtos de artesanato, decoração, moda e gastronomia de diversos países e estados brasileiros.

A Feincartes é realizada há 14 anos e as últimas edições do evento em Salvador foram em 2008 e 2009, no antigo Centro de Convenções da Bahia.

