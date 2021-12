Antonio Carlos Rebouças expõe em A TARDE

Composta por 18 obras, a mostra do artista plástico baiano Antonio Carlos Rebouças fica exposta até o dia 30 de setembro, no hall de A TARDE, pelo projeto Arte por Toda a Parte, e pode ser visitado de segunda a sexta-feira, das 9h ao meio-dia e das 14h às 17h.

A exposição faz um passeio pela carreira do artista, cujo trabalho é composto por telas e esculturas. "É um apanhado de tudo que eu fiz nos últimos 20 anos", revela Rebouças sobre a mostra.

Obras - Em seus quadros, o artista autodidata opta pelo expressionismo. "É a técnica na qual eu me encontro melhor", comenta. Essa opção é justificada pela sua inquietude, que também é refletida nesse tipo de expressão artística. Além disso, suas obras são figurativas e abstratas.

As temáticas abordadas por Rebouças nas telas estão ligadas à cultura negra, como a música e a religião, além de fazer referências a habitações em suas obras, remetendo à infância humilde que teve.

Para isso, utiliza técnicas mistas, acrílico sobre tela e acrílico sobre eucatex. Nas esculturas, o artista se inspira no corpo feminino e utiliza elementos químicos como resina e poliéster, agregando materiais como pó de pedra, gesso e mármore.

Carreira - Durante muitos anos, Antonio Carlos Rebouças trabalhou em polo petroquímico. Ele utiliza da experiência com materiais e composições químicas para a criação de suas obras, principalmente das esculturas.

Seu contato com a arte começou cedo, na infância, como aluno da Escola Parque. Lá foi despertado para as artes plásticas. Entretanto, apenas no final dos anos 80 que Antonio, estimulado pelos artistas baianos Joaquim Pedroso e Waldo Robatto, resolveu investir na arte profissionalmente.

"A arte foi uma cura. Ela me abriu caminhos e ajudou com problemas pelos quais eu passei. Foi um vetor de desenvolvimento social em minha vida", diz o artista plástico.



"Fico muito feliz pelo jornal A TARDE disponibilizar um espaço para que os artistas baianos possam expor seus trabalhos", afirma. Nomes como Leonel Mattos e Ricardo Franco o influenciam. Além de exposições na cidade, o artista plástico já participou de mostras na França e Itália.

