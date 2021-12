Almira Reuter apresenta a sua Via Sacra com toque baiano

A Via Sacra é conhecida por todos os cristãos. Mas, em uma de suas versões, as fases de martírio de Jesus acontecem na Feira de São Joaquim, com balaios, peixes e cestos de frutas. A Verônica - mulher que se aproxima de Jesus e enxuga seu rosto ensanguentado com uma toalha - é negra.

Essa é A Via Sacra de Almira Reuter, exposição que será aberta nesta terça-feira, 14, às 19 horas, no Palacete das Artes. Com curadoria de César Romero e produção de Renata Rocha, faz parte do projeto Semana Santa do Salvador.

A artista procurou colocar objetos da feira e elementos característicos da Bahia nos 14 quadros em acrílica sobre tela que compõem a exposição. "Tenho muita influência desse tema. Moro no 2 de Julho e já pintava o povo, as feiras... Sempre trabalhei bastante na cultura do lugar, com o povo e falando para o povo", destaca Almira.

A ideia para a exposição surgiu em um jantar entre Almira, César e Renata. A pintora conta que César não conhecia o seu trabalho e quando Renata mostrou o que ela fazia, ele perguntou se a artista queria fazer uma exposição para ele ser o curador. "Para mim, foi um desafio, mas fiquei muito feliz, pois sou meio desafiadora".

A produtora e documentarista Renata Rocha explica que, durante o processo criativo, a cada vez que Almira finalizava uma tela, César ia olhar a obra. "Foi uma curadoria muito próxima, onde cada quadro foi acompanhado desde o nascimento".

Diante disso, a produtora afirma que César também emprestou a voz dele para a narração do trajeto de Jesus, que vai estar em uma sala de projeção durante a mostra. O circuito conta ainda com som ambiente e uma essência sacra no ar para construir a atmosfera da exposição.

Expressões de Almira

Almira Reuter é mineira e autodidata, nunca frequentou a academia. Escreveu o livro Fermento do Tempo, onde fala sobre a própria vida e que, depois, virou uma exposição. Ela, que completa 70 anos amanhã, conta que não existe obra especial ou mais importante. "Porque tudo é um começo e um fim".

A artista gosta de escutar música enquanto pinta. "Para cada exposição, ouço um tipo de música. Os últimos meses, passei pintando e escutando música sacra, religiosa". Apesar de nunca ter feito uma exposição com tema religioso, ela conta que as telas trouxeram uma reflexão profunda. "Cada cena que eu fazia, me levava a refletir sobre a vida de Jesus", declara.

Ela revela que a sua ideia é fazer as pessoas refletirem da mesma forma que ela, depois de visitar a exposição. "A gente deve ter mais serenidade com os nossos sofrimentos, porque Jesus sofreu muito, temos que ser mais humildes".

Por esse motivo, Almira avalia seu trabalho como verdadeiro. "Procuro colocar muito o que sinto no momento. Não quero agradar ninguém e nem me agradar, quero apenas colocar a emoção que sinto enquanto pinto, por isso, são obras expressionistas".

adblock ativo