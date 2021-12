Akira Cravo abre exposição "A Natureza Humana" nesta sexta

O fotógrafo Akira Cravo inaugura nesta sexta-feira, 15, às 18h, na Galeria Solar Ferrão (Pelourinho), a mostra "A Natureza Humana", com 28 fotografias que retratam o cotidiano da Bahia antiga, além da interação das pessoas com a natureza em atividades do dia a dia.

Akira é neto do escultor Mario Cravo Jr - representante da primeira geração de artistas modernistas da Bahia - e, apesar dos seus 21 anos, possui vasta experiência com a fotografia e a escultura, duas atividades que se completam em sua obra.



Com curadoria de Emanuel Araújo, a exposição chega a Salvador após uma temporada no Museu Afro Brasil, em São Paulo. A visitação segue até 21 de abril, de terça a sexta-feira, das 12h às 18h, e sábados, domingos e feriados, das 12h às 17h. A entrada é gratuita.

