Aeroporto de Salvador transforma tapumes de obra em exposição de arte

O aeroporto de Salvador vai receber a exposição "Arte no Ar" a partir das 18h de quarta-feira, 6. Com curadoria do artista plástico Elano Passos, a iniciativa inovadora vai reutilizar os tapumes que seriam descartados da obra de modernização do Aeroporto como suporte para pinturas e desenhos inspirados no tema Bahia, assinadas pelo curador e seus convidados, os artistas plásticos Ronald Lago e Alexandre Feliciano.

Sempre com temas referentes à cultura, arquitetura e belezas do estado, as obras vão “conversar” diretamente com os 25 mil turistas e baianos que circulam por dia pelo local. A exposição trará para o terminal de passageiros mais de 30 obras na dimensão de 2,20m x 1,10m. As pinturas estarão espalhadas por diversos ambientes, proporcionando uma pausa no olhar entre as chegadas e partidas.

Os painéis serão reposicionados conforme as obras avançarem e novas áreas sejam isoladas para reforma.

