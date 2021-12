Acervos de fotos de Lia e Sílvio Robatto são lançados

O lançamento de doação dos acervos da coreógrafa, pesquisadora e uma das pioneiras em dança contemporânea na Bahia Lia Robatto, e do arquiteto, fotógrafo, roteirista e diretor de filmes Silvio Robatto (1936 - 2008), dois expoentes da cultura local e brasileira, nesta segunda-feira, 12, a partir das 17h, no Quadrilátero da Biblioteca Pública do Estado, Barris, é motivo de amplas comemorações e aplausos.

Primeiro, porque não só a memória da dança e da criação estética (e suas interfaces com o teatro) será preservada e alvo de investigação de pesquisadores, mas também a memória de meio século de uma época, com seus costumes, modas, tradições, tabus, interdições e embates (Lia fez espetáculos durante a ditadura militar), será conservada e aberta ao grande público.

E, vale lembrar, no acervo de Silvio Robatto, também arquiteto, que foi casado com a coreógrafa durante 48 anos, não só a dança contemporânea e Lia (sua musa eterna) são focos de suas fotos que capturavam o tempo com maestria.

Também as manifestações culturais e populares da Bahia, a exemplo do Dois de Julho, Carnaval, Festa de Iemanjá, Lavagem do Bonfim, entre outras, foram "clicadas" e preservam discurso social de grande importância para indagações minuciosas de profissionais das área de dança/teatro, história, antropologia, letras (análise do discurso de imagem), fotografia, entre outros ramos. Ou para deleite dos leigos e amantes das artes.

Outra perspectiva

O segundo motivo para festejos é que o lançamento dos acervos está intimamente ligado com o aniversário de 30 anos do Centro de Memória da Bahia, unidade vinculada à Fundação Pedro Calmon/Secretaria de Cultura da Bahia.

O espaço que acumula mais de 57.500 documentos, além de uma biblioteca com 6 mil obras voltadas para a história baiana (incluindo coleções completas de figuras públicas que ganharam notoriedade na política), a partir do conjunto de obras de Lia e Silvio, passa a abrir suas portas para acervos privados de outras áreas, a exemplo da cultura, o que é um avanço.

"O acervo de Lia e Silvio inaugura esta tentativa de atrair acervos privados de personalidades baianas voltados para as artes", informa Rafael Fontes, diretor do Centro de Memória da Bahia, que estima que o acesso digital ao público dos dois acervos deve demorar ainda uns dois ou três anos. Depois destes profissionais, o Centro deverá abrigar arquivo da Cia Baiana de Comédia, criada na década de 60.

Socialização

"Assim que Silvio se foi, a minha forma de compensar a perda e ficar mais próxima dele foi cuidar do acervo de meu marido. Há pouco tempo me veio a ideia de vender para o Instituto Moreira Salles, do Rio de Janeiro, mas lá a população não teria acesso à pesquisa. Aí resolvi doar ao Centro de Memória da Bahia porque queria dividir, socializar", afirma uma animada Lia Robatto.

"Outra coisa importante é que o Centro de Memória acolheu os dois acervos, o meu e o de Silvio, que estão associados. Conheci Silvio com 17 anos, quando ele tinha 21, e ele acompanhou toda a minha carreira", acrescenta a coreógrafa que, entre outros títulos, recebeu a Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria concedida pelo legislativo baiano, e a Ordem do Mérito Cultura 2007, instituída pelo Ministério da Cultura, que homenageou pessoas que destacaram-se na prestação de serviços à cultura do país. Paulista, Lia também é Cidadã Soteropolitana.

Preciosidade

A própria natureza do material é outro motivo de festa. O acervo de Lia contempla cerca de 10 mil itens documentais e o de Silvio abriga mais de 20 mil negativos de fotos.

Na segunda, às 17h, antes do lançamento, às 18h30, da doação oficial dos acervos ao Centro de Memória da Bahia, que comemora 30 anos, acontece o evento Conversando com a sua história, com Suki Villas Boas (curadoria e contextualização histórica e artística do acervo), Aurora Freixo (consultoria técnica de arquiva) e Ivana Severino (execução arquivístíca). Às 19h, haverá apresentações da coreografia de Lia Robatto Reflexa Cabala, pelo Balé Jovem de Salvador.

