A arte pop e universal de um pioneiro do grafite baiano

Surgido como grafiteiro - pioneiro e irreverente - na cena urbana local em 1979, o artista visual Miguel Cordeiro estava há um bom tempo sem expor seu trabalho ao público. Nesta terça-feira, 25, com a abertura da exposição Horizonte, ele exibe sua produção mais recente.

Em cartaz até fevereiro de 2015 na Sala Contemporânea Mario Cravo Jr. (Palacete das Artes, Graça), a mostra, com curadoria de Claudine Toulier, exibe 60 obras em técnicas como acrílica sobre tela e papel, colagens e stencil.

"São trabalhos mais recentes, feitos de um ano para cá. Eu trabalho permanentemente, mas realmente não exponho com frequência", diz Miguel.

"A mostra surgiu de um convite de Murilo Ribeiro (diretor do Palacete). A partir daí eu passei a produzir para a exposição, em dimensões maiores - muito embora eu trabalhe incessantemente para alimentar meu blog (miguelcordeiroarquivos. blogger.com.br)", conta.

Aos 58 anos, o soteropolitano Miguel pode até não ser muito conhecido das novas gerações, mas já fez muito barulho em Salvador, quando começou a grafitar muros com críticas provocativas à classe média, através do personagem Faustino.

Ligado à cena roqueira de então, Miguel mostrava seu trabalho nos shows, de maneira informal. Em 1985, fez sua primeira individual, no Museu de Arte da Bahia. Só em 1999 fez a segunda, na Galeria ACBEU.

De lá para cá, só mostrou seu trabalho informalmente - e no blog, que começou em 2006. "Isso não quer dizer que eu evite expor. É que às vezes as condições não compensam", diz.

Na verdade, Miguel credita a presente mostra justamente à repercussão do seu blog, no qual posta desenhos e ilustrações, sempre acompanhados de seus textos - ora sardônicos, ora surrealistas ou memórias.

Visibilidade digital

"Com a internet você disponibiliza seu trabalho para milhões de pessoas, não depende dos meios tradicionais. Essa exposição é consequência desse trabalho desde 2006, no blog e no Facebook", afirma Miguel.

"Com o blog, já fui compartilhado em vários sites internacionais de arte contemporânea, de street art e até no site de Bob Dylan", afirma o artista.

Com forte influência da pop art e da cultura pop em si, a obra de Miguel dialoga com um mundo em constante transformação através de uma linguagem urbana e acessível, que evita ser óbvia ou acadêmica. "Não trabalho com abstrato, sou mais figurativo, mesmo. São observações que eu faço, coisas que vejo no dia a dia", define.

"Aí vou trabalhando em cima disso, faço uma abordagem visual sobre coisas que observo, filtradas por influências dos anos 1960 para cá", detalha. Além de quadros, Horizonte exibe banners com gravuras digitais, que reproduzem posts do blog. Outra atração é uma sala onde o artista reproduz seu trabalho de grafite, "com alguns Faustinos e stencils", conta.

De postura ferozmente independente (não à toa, é amigo pessoal e parceiro eventual de Marcelo Nova desde os anos 1970), Miguel acredita que, mesmo assim, sua atividade pode ser economicamente viável - mesmo na Bahia, onde o QI (Quem Indica) costuma ser a regra. "Não quero ficar reclamando, não. Cada um sabe o que faz", despista.

