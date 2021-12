8ª Primavera dos Museus realiza atividades em vários espaços

Pelo oitavo ano, a chegada da primavera movimenta a cena dos museus Brasil afora. Na Bahia, a Primavera dos Museus promove até domingo atividades gratuitas no Solar Ferrão, Abelardo Rodrigues, Tempostal e Udo Knoff (todos no Pelourinho) e no Parque Histórico Castro Alves, no município de Cabaceiras do Paraguaçu (a 158 km de Salvador).

"A semana foi criada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) com o objetivo principal de mobilizar os museus em torno de uma programação especial que trabalhe a sensibilidade da população", explica Ana Liberato, responsável por conduzir a Diretoria de Museus (Dimus).

Segundo ela, este ano, o Ibram recebeu para o evento calendarizado a inscrição de 2.500 atividades, de 761 instituições de todo o País.

"Na Primavera dos Museus a gente tem uma movimentação bem interessante, com atividades diferentes", diz Ana Liberato.

Com o tema museus criativos, a programação alia os acervos das instituições e suas atividades continuadas a outras linguagens artísticas.

O Centro Cultural Solar Ferrão, por exemplo, explora dois de seus acervos relacionados à música, a coleção de instrumentos musicais e plásticas sonoras de Walter Smetak e a coleção de instrumentos da etnomusicóloga Emília Biancardi, que desde 2012 assumiu a regência da Orquestra Museofônica da Dimus.

Emília realiza o bate-papo Em Harmonia, Melodia e Ritmo com a Orquestra Museofônica e a participação do Balé Folclórico da Bahia. O evento é aberto ao público e acontece sexta-feira, às 16 horas, no Teatro Miguel Santana, no Pelourinho.

"Nesta atividade, a pessoa aprende através do toque, do som dos instrumentos. Dá para enxergar o museu com outros olhos, como espaço de entretenimento e lazer", explica Osvaldina Cezar, coordenadora do Solar Ferrão.

"É importante trabalhar essas linguagens de comunicação, porque é um momento de fortalecer e ampliar a relação com outros visitantes e acima de tudo tornar essas atividades prazerosas. Por isso pensamos em atividades em que pudéssemos dialogar com diferentes públicos", acrescenta.

adblock ativo