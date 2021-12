3ª Bienal da Bahia: Solar Ferrão participa com duas mostras

A partir desta quinta-feira, 10, o Solar Ferrão, no Pelourinho, recebe acervos do Museu Imaginário do Nordeste, na programação da 3ª Bienal da Bahia.

As mostras ocupam dois pavimentos do museu. Na Galeria 1, o público encontrará fotografias, livros e instalações do Departamento da Marchetaria de Ficções Instáveis, seção Formas de Orientalismo. Entre os trabalhos expostos está Inventário de incrustações imagéticas. Tomo I: Atlânticos. Capítulo II: Ajuntó, obra concebida pelos paulistas Vieira Andrade e Gustavo Carvalho durante residência no Instituto Sacatar, em Itaparica.

Já na Galeria 2, serão exibidos vídeos e fotografias do Departamento do Pós-Racialismo (corpo, dispositivo e subjetivação), seção Áfricas. As exposições ficarão em cartaz até 7 de setembro.

adblock ativo