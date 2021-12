Vivadança Festival enaltece corpo negro em espetáculos

O corpo negro, que entre outras questões, reflete sobre identidade, violência, poder, racismo, liberdade cerceada, medo e angústia, além de enfrentamentos, é o grande destaque do 13ª edição do Vivadança Festival Internacional, que tem início nesta terça-feira, 16, e prossegue até o dia 29, dentro das atividades do mês da dança.

A mostra que ocupa 10 espaços da cidade, além de abrigar 24 espetáculos, sendo, 12 internacionais, dois nacionais e 10 locais, contempla, também, oficinas, mesas de debate, mediação com públicos de alunos e educadores e rodadas de negócios.

A diretora artística e curadora do Vivadança Festival internacional, Cristina Castro, informa que a mostra, este ano, tem como destaque o corpo negro na dança. “O festival vem se pautando pela diversidade, mas este ano os solos negros, que abordam questões relevantes são os grandes destaques”, afirma.

Ainda segundo Cristina Castro, são muitos os destaques da programação e as crianças não são esquecidas. De acordo com informações da curadora, o festival através do Edital de Eventos Calendarizados recebeu este ano, R$ 230 mil. Outro patrocínio importante foi o do Iberescena/ Funarte, no valor de R$ 50 mil. O mais foram os apoios.

Abertura

A abertura, que acontece hoje no Teatro Vila Velha, será com o espetáculo Tears, do moçambicano Edvaldo Ernesto. Especialista em improvisação, professor, coreógrafo, nascido em Maputo (Moçambique) e morando em Berlim desde 2001, Edvaldo afirma que no solo através de um homem em questionamento, ele fala de uma liberdade ilusória.

No palco, a fumaça é metáfora não só daquilo que causa sufocamento “mas também das informações que são apagadas , ocultas ou estão borradas”, afirma o artista que vem tendo destaque no cenário da dança contemporânea atual.

Outro destaque da programação é Medo/Angst, do coreógrafo alemão Ben J. Riepe. Trata-se da mostra de resultado da residência de seis semanas do artista em Salvador, com bailarinos brasileiros da periferia, bailarinos alemães, além de ativistas.

Ben Riepe informou que a mostra pronta, que vai estrear na Alemanha em maio. A primeira etapa do projeto será exibido nos dias 25, às 20h, e 26, às 19h, no Centro Cultural Plataforma. “Escolhemos falar sobre o medo, sentimento presente em nossas conversas. Enquanto no Brasil está ligado à questões relacionadas ao racismo e identidade, na Alemanha está veiculado com o medo do desconhecido, através da figura do imigrante", diz

Fragilidade masculina

Cristina Castro sinaliza que outro espetáculo de destaque é o mexicano Nosotros, de Jaciel Neri, que discute um tema muito atual: a fragilidade escondida no papel do homem. Não falta senso de humor para discutir a questão que embora faça uma reflexão sobre o homem mexicano, acaba sendo universal. Será exibido no dia 24, às 19h, na Sala do Coro do TCA.

O público infantil será priorizado com dois espetáculos: Debaixo D’água, do grupo Trippé Juazeiro e o francês Tel quel.

