Vivadança dá desconto para ciclista no Teatro Vila Velha

O Vivadança Festival Internacional oferece desconto de 50% no valor do ingresso para quem for assistir os espetáculos de bicicleta. Com isso, o ciclista paga o valor da meia-entrada, ou seja, R$ 5,00. O objetivo é estimular o uso de transporte alternativo e sustentável. O evento acontece no Teatro Vila Velha, que fica no Passeio Público, no Campo Grande, onde recentemente foi instalado um bicicletário.

O público ciclista deve procurar a portaria que fica na parte de cima do teatro, perto do bicicletário, e solicitar um cartão de desconto, que deve ser apresentado na bilheteria. Cada pessoa, pode comprar um ingresso.

Em sua sétima edição, o Vivadança traz os espetáculos: "Paranóia", neste sábado, 13, e domingo, 14, "Re-Sintos", dias 16 e 17 de abril, "Ímpar", dia 20, "As Canções que Você Dançou pra Mim", 21, "Muvuca", 23, "Sawa Sawa", 26 e 26, "Solos Stuttgart", 27 e 28, e "Tasogare", 30.

