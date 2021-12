Violência infantil e música popular são temas de coreografia

A ExperimentandoNUS Cia. de Dança estreará duas novas coreografias dentro de sua mais nova montagem, Duplex, no Espaço Xisto Bahia (Biblioteca Central dos Barris), nos dias 25, 26 e 27 de março, às 20h. Com assinatura do diretor e coreógrafo Bruno de Jesus, ambas as criações partem de um olhar para questões sociais, a violência sexual contra crianças e as estéticas culturais da periferia.

Por meio da dança contemporânea, a coreografia bon-ECA provocará reflexões em torno da violência sexual contra crianças, revelando seu caráter frequente e velado na sociedade brasileira.

No segundo trabalho, intitulado Por que, Zé?, entra em cena o universo da música verdadeiramente popular, focando em três vertentes: o arrocha, o pagode e o funk.

adblock ativo