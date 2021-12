Vida de Chico Xavier é tema de musical encenado no TCA

A Companhia de Dança Antonio Valter Leone apresenta no dia 11 de dezembro (terça), no Teatro castro Alves, às 21h, o espetáculo Chico Dança no Céu, inspirado na trajetória do médium mineiro Chico Xavier, que se estivesse vivo completaria 102 anos em 2012.

O espetáculo mescla dança e teatro, com um elenco formado por mais de 100 bailarinos, atores e coreógrafos.

O autor, o coreógrafo Antonio Valter Leone, frisa que o espetáculo não tem nenhuma pretensão cientifica ou didática sobre a doutrina espírita. "Sou apaixonado pela história de Chico, mas a idéia não é reproduzi-la e sim interpretá-la através da dança".

