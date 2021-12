Tabuleiro da Dança será aberto nesta terça-feira

O projeto Tabuleiro da Dança retorna nesta terça-feira, às 20 horas, no Espaço Xisto Bahia, com ingressos a preço único de R$ 5. A abertura conta com apresentação de algumas coreografias compostas de diversos estilos de dança, entre eles, balé clássico, jazz, afro e valsa, além de uma exposição performática no Foyer do Xisto, com imagens do Tabuleiro da Dança 2012. As atividades do projeto vão até o início de 2014, com duas mostras mensais, alternando uma no Xisto e outra em alguma comunidade de Salvador.

