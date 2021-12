Shopping promove Semana da Dança começando nesta quarta-feira

O Shopping Barra aposta na mistura de ritmos para celebrar a semana em que se comemora o Dia Internacional da Dança, 29 de abril. A programação acontece durante toda a semana até o domingo, 28, e inclui apresentações de diversos grupos de dança do estado, além de proporcionar aulas abertas para movimentar amantes da dança de todas as ideias.

Para os bailarinos em formação, o evento ainda contará com um tutorial de make up e penteados. As atividades são todas gratuitas e serão realizadas na Praça Central Euvaldo Luz.

Nesta quarta-feira, 24, às 17, haverá aula aberta de dança para crianças e, às 18h30, tem apresentação do Corpo de Baile da EDC/ENSEMBLE. Ja na quinta-feira, 25, às 12h começa a programação da Cia de Dança Live2Dance, com aulas de fitdance, zouk e hip hop com os dançarinos Ju Paiva, Dam Fernandes e Marcelo Falcão durante toda a tarde, encerrando com apresentação do grupo Stiletto, às 19h30.

Na sexta, 26, a escola Ballet Bahiano de Tênis, às 10h, fará uma mostra didática do método RAD (Royal Academy of Dance) e às 16h fará uma mostra do método com o espetáculo Mágico de OZ. No sábado, 27, será a vez dos profissionais e alunos da escola Etudes Art Ballet mostrar seus talentos. Às 10h, haverá uma aula de Zumba aberta ao público. A partir das 17h, acontecerá uma apresentação da Cia de Ballet da Bahia, e às 18h, uma mostra de trechos do Festival Alladin 2018.

Para encerrar a programação, no domingo, 28, a Escola de Ballet Ebateca promoverá, às 16h, um tutorial de make up e penteados para bailarinos. Às 17h, o público poderá conferir um espetáculo da Ebateca, com abertura da Cia on Broadway, que também se apresentará, às 18h, o Hair Musical, seguido da apresentação da Ciranda Ebateca Dance Group.

