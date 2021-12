Shopping Itaigara promove atrações em homenagem ao Dia da Dança

Em comemoração ao mês da dança, o shopping Itaigara receberá a partir deste sábado, 27, às 11h, diversos grupos de manifestações culturais no Festival de Arte e Cultura. O evento, que ocorre na praça de Eventos, no térreo, terá a entrada gratuita e aberta para todos os públicos.

No dia de inauguração, o grupo Poder Grisalho, os alunos do Estúdio de Dança Studio A, a turma do 100% Xote e as alunas do Ballet Louise Sande se apresentarão no centro comercial. Na segunda, 29, haverá uma mesa redonda sobre dança que terá Victor Hugo, do Grupo Experimental de Jazz, como mediador. Além disso, as crianças terão atrações voltadas exclusivamente para elas, com aulas de Hip-Hop e FitDance Teen, às 16h e 18h, respectivamente.

Na terça, 30, último dia do Festival, o evento contará com a apresentação da Opaxorô Cia da Dança, às 15h, da Escola de Dança Juliana Staglioro, às 17h e, para finalizar a programação cultural, o Shopping Itaigara recebe a Kowalsky Academia de Dança, às 18h.

