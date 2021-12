Sertania ganha remontagem após 30 anos

O espetáculo Sertania, coreografado por Lia Robatto e montado há quase 30 anos, tanto pelo grupo de dança Viravolta quanto pelos bailarinos do Balé Teatro Castro Alves (BTCA), ganha leitura revisitada domingo, às 11 horas, na Sala Principal do Teatro Castro Alves, com os ingressos custando R$ 1 (inteira) e censura livre.

A diferença é que nesta terceira edição são os alunos da Escola de Dança da Fundação Cultural (Funceb) que sobem ao palco com a participação especialíssima da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), que executa música ao vivo (a sinfonia de Ernst Widmer e o cordel do século XIX, Boi Misterioso, de Leandro Gomes de Barros).

Lia Robatto conta que o espetáculo foi criado em 1983 para o grupo Viravolta e, um ano depois, para o Balé do Teatro Castro Alves. "Eu nunca remontei um espetáculo meu antes, mas fui convencida pela diretora artística do TCA, Rose Lima, com foco no projeto BTCA.Memória e por Beth Rangel, diretora da Escola de Dança da Funceb" afirma.

Para Lia "é uma emoção muito grande fazer uma leitura revisitada deste espetáculo, que foi criado na época da ditadura, para, através de metáforas, falar da falta de liberdade e que também faz alusão às questões econômicas e sociais que continuam penalizando o sertanejo", complementa.

Simbolismo - Na montagem Sertania, a relação do vaqueiro com o boi é plena de simbolismos. O boi, que em cena é representado como uma esfínge, é também a metáfora do desejo que busca suprir uma falta" revela Lia Robatto, que fundou a Escola de Dança da Funceb e foi diretora do BTCA na década de 80.

E o que mudou neste novo espetáculo? " Antes as montagens do Viravolta e do BTCA tinham 18 bailarinos; hoje o número foi ampliado para 25. Agora, também, há uma apresentação especial do cantor Val Macambira. Mantenho a estrutura do espaço, tempo e música, mas fiz mudanças em alguns trechos coreográficos. Criei também novas imagens", completa.

Outra preocupação da coreógrafa continua sendo dar espaço ao elenco para se expressar. "Tenho capacidade para descobrir particularidades nas diferenças. Desde o meu primeiro espetáculo profissional, incentivava os bailarinos para uma contribuição na autoria. São todos intérpretes criadores" reforça.

Ainda atual - Atual bailarina do BTCA que dançou nas duas montagens e hoje, Sonia Gonçalves assina a assistência de direção de coreografia com Augusto Omolu e Luis Molina e fala das suas impressões sobre Sertania.

"Eu tinha 23 anos quando dancei a primeira vez. Apesar da época, tinhamos total liberdade de criar com Lia. É um prazer imenso participar deste processo, pois se trata de uma coreografia que permanece atual, que pode ser montada em qualquer época", afirma.

Também Luis Molina, que participou da primeira versão de Sertania , destaca a importância da remontagem. "No ano de centenário de Luiz Gonzaga, acho muito importante, pois o espetáculo aborda o sertão".

E como é fazer a assistência de um trabalho do qual se dançou há quase 30 anos? "É muito bom relembrar. E os dançarinos da Funceb estão se entregando diante das novas possibilidades, estão respondendo às indagações propostas".

Lia Robatto ressalta, inclusive, que os profissionais mais experientes têm contribuído bastante. "Eles têm ajudado bastante com sugestões nesta montagem que tem muito significado para a memória da dança, que tem a particularidade de ser uma arte efêmera," frisa.

Novos intérpretes - Os novos intérpretes têm ensaindo bastante para fazer bonito no palco e não escondem o entusiasmo diante da apresentação junto com a Orquestra Sinfônica da Bahia.

Anderson Dantas, 27, depõe : "É uma possibilidade única. É o meu primeiro trabalho profissional. Eu, que sou de Alagoinhas e estou há um ano na Escola da Funceb, me sinto muito feliz com esta experiência, ainda mais com a orquestra".

