"Sarau du Brown" seleciona dançarinos para nova temporada

A próxima temporada do Sarau du Brown está prevista para começar em novembro deste ano. Por isso, estão abertas as inscrições das audições para selecionar os dançarinos que irão integrar o corpo artístico do espetáculo.

A seleção acontece no Teatro Castro Alves, no bairro Campo Grande, em Salvador, no dia 20 de julho, das 9h às 12h e das 13h às 18h. O intuíto é encontrar dançarinos com experiência em dança cênica, dança contemporânea, hip hopers freestyle, artistas circenses, etc.



Entre os critérios para a seleção estão o estilo e personalidade de cada candidato. Além disso, os candidatos (maiores de 18 anos) deverão apresentar uma coreografia de autoria própria com até dois minutos de duração.

Com direção geral de Paulo Borges, o processo de criação coreográfica do Sarau du Brown será desenvolvido pelo coreógrafo Luis Ferron, artista residente na Universidade de Campinas (Unicamp), que desde 1983 desenvolve importantes trabalhos com variáveis da cultura afro-brasileira.

Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de julho através do link disponibilizado pela produção. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (71) 3113-1504.

