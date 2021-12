Salvador sedia 7ª Jornada de Dança da Bahia com Ana Botafogo

Entre os dias 14 e 21 de novembro, Salvador recebe a sétima edição da Jornada de Dança da Bahia. Com atrações como Ana Botafogo, Lori Belilove, Cie. « à fleur de peau » e Bárbara Malavoglia, O evento se divide, em momentos, entre o Espaço Xisto Bahia (Barris), o Palacete das Artes (Graça) e o Teatro Castro Alves (Campo Grande).

A programação, majoritariamente gratuita, engloba espetáculos, oficinas e workshops e tem como objetivo debater e fomentar o ensino da dança na Bahia. Além de trazer o Fórum de Educadores de Dança, com bate-papos voltados para profissionais da área.

As oficinas e workshops, sete ao todo, cada uma com 30 vagas, abordam a dança moderna para crianças, jovens e profissionais, o ballet, o frevo e a dança-teatro. Já os espetáculos, como "SlowandBeautiful", "Rêver", "INVenteEXperimente" e "Au-delàduTemps", trazem a interpretação de artistas locais, nacionais e internacionais.

As inscrições para as atividades, assim como a programação artística, podem ser encontradas no site da jornada.

