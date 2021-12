Salvador recebe workshop de danças árabes e de salão

Um workshop de danças árabes e de salão será realizado entre os dias 9 e 11 de agosto, no São Salvador Hotéis e Convenções, localizado no bairro do Stiep, na capital baiana. Os stands de produtos de dança serão expostos com entrada gratuita.

O evento terá a participação de profissionais destes segmentos, entre eles a bailarina baiana Fernanda Guerreiro. Segundo a empresa organizadora, o objetivo da capacitação é proporcionar aos alunos e praticantes das danças um aprofundamento técnico, teórico e artístico.

Outras informações podem ser adquiridas pelo site www.dancebaladi.com.br, telefone: (71) 99116-1132 ou e-mail: baladicongress@yahoo.com.br.

