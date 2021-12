Residência artística do Núcleo Viladança inscreve até sexta

Encerram nesta sexta-feira, 1º, as inscrições para a primeira de duas residências artísticas, ministradas por coreógrafos internacionais e promovidas pelo Núcleo Viladança.

A primeira residência, que ocorrerá entre os meses de maio e junho, será ministrada por Marko Fonseca e Raúl Martínez, ambos da Costa Rica e integrantes da Cia Los Innato.

Os nomes dos selecionados para a audição serão divulgados no dia 2, a audição acontece no dia 4 e a residência tem início no dia 5 de maio. As atividades acontecerão de segunda a sábado, das 13h às 18h, na Sala João Augusto, no Vila Velha, até o dia 18 de junho.

Os 5 bailarinos escolhidos após inscrição e audição, irão acompanhar e realizar as atividades da residência pelos dois meses, que culmina em uma série de três apresentações das montagens finais no Teatro Vila Velha, além de serem contratados e remunerados com uma bolsa para acompanhar toda a residência e realizar as apresentações.

A segunda residência acontece em julho e agosto, e será ministrada por Asier Zabaleta, espanhol, da Cia Ertza. As inscrições serão abertas em julho.

adblock ativo