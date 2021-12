Quarta que Dança terá três espetáculos na próxima edição

O projeto Quarta que Dança, da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), terá três opções de espetáculos na próxima edição, quarta-feira, 29. As apresentações vão ocorrer em diferentes locais: Instante Dilatado, da companhia João Perene Núcleo de Investigação Coreográfica, terá sessão no Espaço Xisto Bahia, De Dentro, da Qualquer Um dos 2 Cia. de Dança, oriunda de Juazeiro, se apresenta no Centro Cultural Plataforma e Preto_aleMÃO, de Eduardo Rosa/ Coletivo Construções Compartilhadas, vai para a Sala do Coro do TCA. Todas as apresentações acontecem às 20h e custam R$ 2, cada.

O espetáculo Instante Dilatado parte da ideia metafísica atual, de que é de dentro que tudo inicia, que tudo se transforma, e que o homem é modificado de dentro pra fora. O De Dentro amplia a percepção que cada um tem de si numa análise permanente desse ciclo criativo, de dentro pra fora. Já Preto_aleMÃO, mostra permissivas liberdades do lembrar.

