Quarta que Dança tem espetáculo duplo a R$ 2

A 14ª edição do Quarta que Dança, projeto da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), vai apresentar dois espetáculos a preços populares no próximo dia 22. Salvador terá a estreia de Instante Dilatado, peça da companhia João Perene Núcleo de Investigação Coreográfica, às 19 horas, no Espaço Cultural Alagados.

Já a cidade de Senhor do Bonfim terá o espetáculo De Dentro, da Qualquer Um dos 2 Cia. de Dança, no Centro Cultural Ceciliano de Carvalho, às 20 horas.

