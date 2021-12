Quarta que Dança reúne 17 trabalhos, com 34 apresentações

O projeto Quarta que Dança, que foi suspenso no ano de 2013, dribla as dificuldades de ano de Copa do Mundo e mostra um mosaico de tendências na 16ª edição, que acontece desta quarta-feira, 3 de setembro, ao dia 29 de outubro.

A suspensão deveu-se ao Decreto nº 14.682/2013, que determinou o contingenciamento no orçamento das secretarias e órgãos estaduais, gerando insatisfações na classe artística.

O projeto volta com 34 apresentações gratuitas. O público poderá conferir 17 trabalhos de dança (dez espetáculos, quatro intervenções urbanas e três danças de rua), com apresentações em Salvador e mais quatro cidades: Juazeiro, Lauro de Freitas, Mucugê e Porto Seguro.

De acordo com Matias Santiago, coordenador de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), pela primeira vez no projeto uma intervenção urbana do interior será encenada em Salvador: E Se Você Fosse, de Cleybson Lima, da cidade de Juazeiro.

Voo dos intérpretes

Nesta quarta-feira, 3, na abertura do projeto, um trabalho de cada categoria será apresentado em Salvador. Às 16 horas, acontece a intervenção urbana Cena Paradox, coreografia de Leda Muhana, com o voo dos intérpretes-criadores Maju Passos e Marcelo Galvão na balaustrada do Palácio Rio Branco.

Às 18 horas, na Praça do Campo Grande, o público poderá conferir a dança de rua Emobóticos, de Marcos Muniz, inspirada num clima futurista. Já às 20 horas, o espetáculo Alfaunosfinitos, do grupo In-Contro, será apresentado no Espaço Xisto Bahia, abrindo oficialmente o projeto que, desde 1998, vem se configurando como uma importante iniciativa de difusão da produção atual de dança na Bahia, além de mediação de público.

Dança aérea

"A relação da dança com a cidade e pensar o lugar que a dança contemporânea ocupa hoje em Salvador foi ponto motivador para conceber a natureza de Cena Paradox, que tem como cenário a arquitetura como elemento de interação", afirma a bailarina e produtora Maju Passos

Maju lembra a intenção da cena de criar uma ação de intervenção urbana em espaços públicos e afirma que a performance dura de sete a dez minutos e que tem como cenário a Baía de Todos-os-Santos.

"É uma dança aérea, que se utiliza da técnica do rapel. Foi um desafio que eu e Marcelo Galvão resolvemos encarar", diz, acrescentando que viu com muita alegria o retorno do projeto, "que, além de incentivar as produções locais, já faz parte do calendário da cidade".

Robô com emoção

O dançarino Chris Adan diz que a dança de rua Emobóticos mostra a história de um robô que, ao longo da dança, vai ganhando sentimentos humanos. Pela primeira vez o grupo de dança de rua participa do Quarta que Dança. "Estamos felizes em ter esta oportunidade de mostrar o nosso trabalho", afirma.

Já Guilherme Duarte, diretor artístico do espetáculo Alfaunosfinitos, afirma que a coreografia de Paco Gomes aborda a relação do homem com o universo, com os cosmos. "O alfa é o cosmos, a matéria, a molécula; o uno representa a unidade do ser humano com suas diferenças, e o finitos, remete ao próprio fim das coisas", diz.



Adequações

Por causa da Copa do Mundo, o projeto teve que fazer adequações. Na 15ª edição estavam previstas 84 sessões de uma mostra do panorama contemporâneo e, este ano, reduziu para 34. O número de cidades do interior também diminuiu significativamente: em 2013 estava prevista a cobertura em 11 cidades e, este ano, apenas cinco, incluindo Salvador.

adblock ativo