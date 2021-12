Projeto Solos Baianos estreia no Teatro Gregório de Mattos

O projeto "Solos Baianos", que traz coreografias inéditas do Balé Jovem de Salvador, nome da companhia criada em 2007 pelo bailarino e coreógrafo Matias Santiago, promete movimentar o cenário de dança local, a partir de quinta-feira, às 19 horas. O espetáculo será apresentado até domingo, no Teatro Gregório de Mattos.

Não é para menos. Basta lembrar que coreógrafos que têm trajetória expressiva e assinatura autoral, como Cristina Castro, João Perene, Jorge Alencar, Jorge Silva, Lia Robatto e Mestre King, trabalharam em parceira com estes jovens artistas.

O resultado, que pode ser conferido pelo público, expõe solistas que atuam em coreografias que têm diferentes expressões artísticas. E o que dizer de um personagem esquizofrênico, um eco do ego? Esta é a proposta da coreógrafa Lia Robatto para a coreografia, em "Reflexa Cabala", solo executado por dois bailarinos

Sombra

"Na verdade, nesta proposta um reflete o outro, é como se fosse uma sombra, onde os movimentos são uníssonos", afirma Lia Robatto, acrescentando que o ritual, o misterioso, também estão presentes neste solo que é executado pelos bailarinos Edwin Carvalho e Matheus Ambrozi.

Para o trabalho, o maestro Fred Dantas participou com duas músicas. Lia enfatiza, ainda, a satisfação em atuar junto com o elenco "de muito pique e de muita garra".

Já em "A Procura", Mestre King explora a eterna busca humana, a ânsia do encontro com o eu e com a divindade, os cruzamentos entre espiritualidade e religiosidade. Brisa Carrilho e Lukas di Jesus participam desta coreografia.

Estupefato

O coreógrafo João Perene faz referência à obra de Édouard Lock, coreógrafo canadense, criador da La La La Human Steps, importante companhia de dança contemporânea que encerrou as atividades em 2015.

Bailarina Luiza Agra, na coreografia "Lock" (Foto: Ives Padilha | Divulgação)

"Ele é uma referência na minha trajetória. Quando assisti a companhia pela primeira vez fiquei estupefato, pois os bailarinos desafiavam a lei da gravidade e a estética", diz.

João afirma que trabalhou uma única coreografia - "Lock"- em dois corpos: os dos bailarinos Ruan Willis e Luiza Agra. A energia e a velocidade, alem do apuro gestual, características de Lock dos anos 80, estarão representadas.

Turbulência

Cristina Castro parte das turbulências e instabilidade pessoais dos bailarinos para construir seu trabalho, que terá como solistas Fernanda Cristal, que está grávida de sete meses, e Danilo Queiroz. "Pedi a eles (aos bailarinos) que pensassem na turbulência como detonador de mudanças".

Em "PSDB", o coreógrafo Jorge Silva toca nas feridas do corpo negro para tratar de genocídio e estigmatização do negro. No palco, Igor Vogada e Clara Boa Sorte.

Por fim, Jorge Alencar evoca entidades, (anti) heróis e drags nos solos "Johnny em Chamas" e "Thor", executados por Johnny Santos e Thor Galileo. "Pedi a eles que refletissem sobre poderes que desenlvoveram para superar dificuldades", conta.

A coreografia A Procura traz a bailarina Brisa Carrilho (Foto: Ives Padilha | Divulgação)

