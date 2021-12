Projeto Quarta que Dança será interrompido temporariamente

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB) informou a interrupção temporária do projeto Quarta que Dança. A medida foi tomada para cumprir o Decreto nº 14.682/2013, que propõe limitar os gastos nos orçamentos das secretarias e órgãos estaduais e regulamentar compromissos de longo período. A temporada deste ano do projeto já havia realizado 31 apresentações e será retomada em 2014. A 15ª edição do projeto foi composta por ações em doze cidades baianas e 84 sessões gratuitas no Panorama de Dança na Bahia.

