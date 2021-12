Projeto Quarta que Dança 2013 estreia dia 31

A 15ª edição do Quarta que Dança vai estrear no dia 31 de julho. A programação terá dez espetáculos, quatro intervenções urbanas, três danças de rua e quatro trabalhos em processo de criação. Além de SAlvador, mais onze cidades vão receber o projeto: Curaçá, Itabuna, Ituberá, Juazeiro, Lauro de Freitas, Porto Seguro, Senhor do Bonfim, Taperoá, Uauá, Valença e Vitória da Conquista.

Cada trabalho será encenado quatro vezes, em locais diferentes, gratuitamente, contabilizando 84 sessões de uma mostra que seguirá em todas as quartas-feiras até 13 de novembro, num panorama contemporâneo da diversidade da produção em Dança na Bahia.

Na data de estreia, o Centro Histórico de Salvador é o primeiro lugar a ser ocupado pelo Quarta que Dança 2013: a intervenção urbana Tentáculos, do Núcleo VAGAPARA, se estenderá entre a Praça Municipal e a Praça da Sé, a partir das 16 horas. Às 20 horas, três palcos da capital recebem espetáculos: no Cine-Teatro Solar Boa Vista (Engenho Velho), tem Mistura Brasileira, de Gerard Laffuste e Cia. Rodas no Salão; no Centro Cultural Plataforma, tem Soco no Vento, de João Perene; já no Espaço Xisto Bahia (Barris), a abertura oficial do projeto será marcada com a apresentação de A Filha do Meio, d'A Cia. do Meio.

adblock ativo