Projeto leva samba ao Espaço Cultural da Barroquinha

Quando se fala em samba de gafieira, automaticamente a imagem do malandro e dos salões cariocas nos vem à cabeça. O projeto Viva Gafieira, que estreia neste sábado, 6, e acontece até janeiro, no Espaço Cultural da Barroquinha, quer mostrar que também se pode fazer uma gafieira à moda baiana, valorizando os compositores e as manifestações locais.

A banda Samba à Baiana, formada especialmente para dar o ritmo do projeto, reúne dez artistas da nova geração, que já se apresentaram com importantes nomes do samba, como Zeca Pagodinho, Edil Pacheco, Dudu Nobre e Jorge Aragão. Os cantores Gil Ferreira e Mylane Mutti dão voz ao repertório, que destaca sambas da Bahia, dos anos 1950 até os anos 1980.

"Criamos uma banda que utiliza a linguagem das orquestras de gafieira, com um repertório particular, que inclui Batatinha, Riachão, Assis Valente, Gordurinha, Ederaldo Gentil", conta Paulo Mutti (Jam no MAM, Grupo Garagem), responsável por arranjos e direção musical da banda estreante.

"O repertório desses compositores está no inconsciente dos baianos, mas não está na mídia. Nos ensaios surgiram arranjos completamente diferentes dos originais", revela o músico, que há sete anos pesquisa a temática. Dentre as inovações, estão arranjos que misturam, por exemplo, Batatinha com Stevie Wonder na mesma canção e ritmo e Riachão e John Coltrane, saxofonista norte-americano, contemporâneo do sambista baiano. O repertório também tem espaço para músicas instrumentais que ainda não foram gravadas, de artistas locais como Letieres Leite (Rumpilezz), Ivan Bastos (Garagem) e do próprio Paulo Mutti. "De certa forma há um ineditismo nisso", afirma Paulo Mutti.

Cara da Bahia

Para Paula Hazin, idealizadora do projeto, além do recorte musical, outros elementos locais dão a cara da Bahia à gafieira. "A gente está brincando com a parte decorativa do evento: mesinhas que, apesar de refinadas, parecem as das festas de largo e da Feira de São Joaquim. Também criamos um cardápio especial. Temos churrasquinhos com vários molhos diferentes, oito sabores de arrumadinho, roscas que misturam diversos tipos de fruta".

"Queremos promover aquela coisa charmosa do encontro, de dançar a dois, tudo isso é muito sedutor. Quem não gostar de dançar, vai gostar da música, do ambiente, vai ser uma experiência diferente", destaca a produtora da Viva Agência de Ideias, que realiza o projeto sem nenhum patrocínio. "Estamos botando a gafieira na rua com a cara e a coragem".

