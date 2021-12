Projeto abre inscrições para oficina gratuita de dança

Na próxima segunda-feira, 21, o projeto Atitude Bahia abre inscrições gratuitas para oficinas de DanceHall, estilo musical popular jamaicano que nasceu no fim dos anos 70 e hoje se caracteriza por um DJ ou um “MC-jay” que canta e produz as próprias batidas com colagens de reggae ou com recursos musicais originais.

As oficinas, que acontecerão no Espaço Xisto Bahia, nos dias 25, 26 e 27 de agosto e 01, 02, 03 de setembro, são voltadas para dançarinos, e os interessados devem realizar as inscrições através do site da Atitude Bahia. As vagas são limitadas.

As atividades serão ministradas pelo coreógrafo, produtor e dançarino baiano, Davi Barros e pela dançarina e coreógrafa goiana, Nayane Fernandes, que trarão uma abordagem histórica e teórica, além de debates e rodas de conversas. Serão trabalhados com os participantes noções de espaço, direções, além de coordenação motora, ritmo, fluência, musicalidade, agilidade e sensualidade. Tudo com base nos passos originalmente jamaicanos e estudos técnicos.

Além das oficinas, o evento mostra a exposição fotográfica "Atitude Bahia" idealizada pelas fotógrafas Shai Andrade e Juh Almeida. A visitação também é gratuita e aberta de segunda a sábado 9h às 19h, no foyer do Espaço Xisto Bahia.

