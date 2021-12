Primeira dança-novela da Bahia é apresentada no Teatro Sesi

A primeira dança-novela montada na Bahia segue em cartaz no Teatro Sesi Rio Vermelho, sempre aos sábados e domingos (até o dia 26 de agosto), às 20h. O espetáculo A Filha do Meio tem direção e autoria da bailarina Leila Gomes. O ingresso custa R$ 20 (inteira).

Atrelados pelo fio da narrativa os atores-dançarinos manipulam bonecos, guiando o público numa imersão na dança contemporânea.

A saga da família De Tulha - Em tom sarcástico e hilariante, muitas vezes se assemelhando aos dramas latino-americanos, A Filha do Meio é um convite ao espectador que tem empatia pelas telenovelas a desfrutar da dança e do teatro, deslocando-o para um novo ambiente artístico. A montagem nasce da tentativa de trazer, ao contexto do palco, a magia e o magnetismo das novelas, conservando o poder dramático de suas tramas, com a autenticidade, a interatividade e a instantaneidade que o teatro e a dança conseguem permitir.

