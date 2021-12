Ponte entre Alemanha e Brasil no balé e na dança no TCA

O Balé Jovem Nacional da Alemanha, do coreógrafo John Neumeier, e a orquestra de Câmera Young Euro Classic Ensemble Brasil-Alemanha, formada por jovens dos dois países, são as atrações da sala principal do Teatro Castro Alves, nesta quarta-feira, 14, às 20 horas.

A apresentação marca o encerramento do Ano da Alemanha no Brasil. Depois de Salvador, onde inicia a turnê nacional, o balé, que pela primeira vez visita o país, segue para o Rio de Janeiro, onde se apresenta nesta sexta-feira, e para Belo Horizonte, onde se exibe na próxima segunda-feira.

O Balé Jovem Nacional da Alemanha foi fundado em Hamburgo, em 2011, por John Neumeier, um dos coreógrafos prestigiados da Europa.

A companhia abriga oito bailarinos e bailarinas profissionais, com idades entre 18 e 23 anos, diz a cônsul honorária da Alemanha no Brasil, Petra Schaeber.

Estágio intermediário

"A companhia é formada por bailarinos que saem da escola de balé antes de ir para as grandes companhias. É um estágio intermediário entre a formação acadêmica e a atuação profissional de bailarinos", afirma Petra. Ela acrescenta que o grupo também tem se apresentado em locais alternativos, como escolas, prisões ou asilos.

"Nas grandes companhias de balé, o ensino é mais rígido. O coreógrafo John Neumeier, entretanto, para este balé, criou um balé clássico com uma linguagem mais moderna", afirma a cônsul.

"Salvador, que tem uma ligação forte com a dança, vai amar este balé, que tem muita técnica", acredita Petra. "Toda vez que vou para Hamburgo, aliás, não perco peças de John Neumeier", acrescenta.

Repertório

Duas das peças apresentadas levam a assinatura do próprio Neumeier, um dos nomes mais importantes da dança mundial. O brasileiro Thiago Bordin também assina uma coreografia.

O programa musical sugere uma ponte ligando a Europa ao Brasil, passando por obras de Joseph Haydn ( Sinfonia No. 30, em Dó maior), Maurice Ravel (Ma Mère l'Oye"/Mamãe Ganso) e Heitor Villa-Lobos ( Aria Cantilena, da Bachianas Brasileiras No. 5 ), entre outras.

Já o Young Euro Classic, orquestra de câmara binacional, é formado por onze músicos (parte da Escola de Música do Estado de São Paulo-Tom Jobim e parte do Centro de Estudos Orquestrais da Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha).

A orquestra realizou a abertura do Ano da Alemanha no Brasil, tendo se apresentado em doze cidades de onze estados brasileiros. A Young Euro Classic Ensemble estará no Brasil pela segunda vez.

O coreógrafo

O americano John Neumeier é um dos mais importantes coreógrafos da atualidade. Na sua função de diretor do balé e coreógrafo chefe ele transformou o Balé de Hamburgo numa das melhores companhias de dança da Alemanha.

John Neumeier adquiriu reconhecimento internacional através, sobretudo, da iniciativa de combinar balé tradicional com novas formas da dança contemporânea.

Em 2011 ele assumiu a função de diretor geral do recém-fundado Balé Jovem Nacional da Alemanha. Foi condecorado duas vezes com a Cruz de Mérito do governo alemão e é Cavaleiro da Legião de Honra francesa desde 2003.

