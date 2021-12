Ponta de Humaitá é cenário de São Cosme e Damião Duo

O espetáculo de dança São Cosme e Damião Duo estreia domingo, 27, às 17 horas, em pleno pôr sol, num dos lugares mais bonitos de Salvador: o largo da Igreja de Nossa Senhora do Monte Serrat, na Ponta de Humaitá, Cidade Baixa.

Criado e dirigido pelo coreógrafo francês Gilles Pastor, o espetáculo aborda o tema do encontro e da dualidade, por meio das performances do dançarino Edu O. e do ator Jean-Philippe Salério.

"Este espetáculo celebra o encontro entre as culturas europeia e afro-brasileira e o encontro entre teatro e dança e música e iluminação", afirma Gilles. Ele acrescenta que a dualidade é enfatizada na montagem.

"Um é cadeirante, o outro não; um é brasileiro de Salvador, o outro é francês; um é bailarino e o outro é ator. E há relação entre o dia e a noite", reforça.

Santos gêmeos

O dançarino baiano Edu O., conhecido do público pelas montagens Judith Quer Chorar, Mas Não Consegue, Odete Traga Meus Mortos, O Corpo Pertubador e Ah, Se Eu Fosse Marylin, conta que o diretor francês, que vive em Lyon, veio pela primeira vez ao Brasil em 2007.

"Ele apresentou em Salvador o espetáculo Tempête à 13°sud, do qual participei, inspirado em Shakespeare, bem diferente da montagem São Cosme e Damião Duo, em que tivemos oportunidade de vivenciar a festa dos ibejis em Santo Amaro, que é bem diferente da tradição europeia".

Edu O. conta que Gilles chegou a ver em um terreiro de candomblé meninos que comiam o caruru numa gamela em cima da cabeça de uma mulher, que ficava sentada.

Gilles, por sua vez, ressalta que na Europa os santos, patronos dos médicos, não são tão cultuados como na Bahia e são conhecidos por um implante miraculoso de uma perna emprestada de um defunto negro, em uma pessoa.

Em relação à tradição baiana, ele afirma que ficou impressionado "com o ritual da festa local e o respeito dos adultos em volta das crianças que comiam o caruru".

Paralelo

Já o ator francês Jean-Philippe Salério diz: "Encontrei um paralelo entre as pessoas que têm transe na festa de Cosme e Damião e viram crianças e o trabalho do ator que também se transforma em um outro". O espetáculo fica em cartaz até 3 de novembro e é grátis.

adblock ativo