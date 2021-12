Musical premiado volta aos palcos no Teatro Vila Velha

Comemorando sete anos nos palcos, o espetáculo-musical Da Ponta da Língua à Ponta do Pé busca levar, de forma divertida, a história da dança ao público infanto-juvenil.

O musical ganhou o reconhecimento internacional da Unesco pelo seu valor educacional e cultural. Na apresentação, os intérpretes dançam, cantam e atuam.

Com toques de comédia romântica, a peça conta a história do adolescente Zé, um estudante que adora andar de skate e que, depois de se apaixonar pela bailarina Isadora, passeia pelo universo da dança para se aproximar da garota.

Com a ajuda de uma professora, Zé descobre a história da dança no Ocidente, desde a Pré-História, passando pelos rituais religiosos da Antiguidade e pelos salões da nobreza europeia, até chegar às transformações originadas por Isadora Duncan, ao estabelecimento da dança como profissão, com várias áreas de atuação, e às produções contemporâneas.



Didático, mas sem perder a inventividade, e com muito humor, o espetáculo procura despertar o interesse do público infanto-juvenil pela dança.

