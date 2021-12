Musical Favela Digital traz ritmo e estilo da dança do Passinho a Salvador

Um estilo de dança criado nos bailes funks das favelas do Rio de Janeiro que mistura movimentos de outros estilos de dança. Esse é o Passinho, que ganhou projeção mundial quando foi apresentado na cerimônia de encerramento dos Jogos Paraolímpicos de Londres em 2012.

O sucesso no Brasil foi tão grande que mais de 50 mil pessoas participaram de um concurso televisivo cujo objetivo era eleger o melhor dançarino do gênero.

Esse estilo de dança é tema do musical Favela Digital, projeto da Cia. Passinho Brazil, que chega a Salvador em curta temporada a partir de amanhã e vai até dia 14, na Caixa Cultural.

O espetáculo, dirigido pelo coreógrafo Henrique Talmah, traz no elenco dançarinos de comunidades do Rio. Eles levam ao palco parte de suas histórias de vida para falar da dança surgida nas periferias da cidade. O repertório conta com músicas compostas por membros da própria companhia.

"A princípio, eu recebia indicações, porque não conhecia nada do movimento. O Cebolinha (um dos pioneiros do Passinho), que estava na produção com a gente na época, ajudou nessas indicações, e também os próprios integrantes que foram trazendo outras pessoas", conta Henrique Talmah sobre o processo de seleção dos dançarinos. "Em janeiro do ano passado nós fizemos uma audição e toda a companhia foi reestruturada. Nós tivemos uma demanda de 70 dançarinos para selecionarmos apenas 10", finaliza.

Dança e tecnologia

Para contar essa história o espetáculo conta com o auxílio de uma tecnologia conhecida como video mapping, que em tradução literal é algo como projeção mapeada. O recurso gera um ambiente virtual e imersivo com cenário para as coreografias do musical.

"O Passinho é difundido pela internet, então discutimos trabalhar com a tecnologia e a dança há muito tempo. Nesse edital da Caixa nos reunimos e decidimos usar o video mapping", diz Henrique.

Oficinas

O projeto ainda oferece duas oficinas gratuitas. O público-alvo são jovens que se interessam pelo universo da dança e do audiovisual.

No sábado, às 16h30, acontece a Oficina de Video Mapping, apresentando a técnica que consiste na projeção de vídeo em objetos ou superfícies irregulares.

Com este recurso, os artistas podem criar dimensões extras, ilusões de ótica e noções de movimentos em objetos estáticos, tudo projetado em estruturas de grandes dimensões, como fachadas de edifício e até mesmo estátuas. Já no domingo, também às 16h30, ocorre a Oficina de Dança do Passinho. Quem comanda a oficina é o dançarino Iguinho Imperador. Durante a oficina os participantes serão apresentados à história, técnicas e principais coreografias utilizadas pelos dançarinos.

São oferecidas 20 vagas para cada oficina, e as inscrições são realizadas por ordem de chegada (1h de antecedência) do início da oficina, na recepção da CAIXA Cultural.

