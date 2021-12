Mulheres reforçam feminismo com performances em Salvador

A Casa Rosada será responsável por receber a segunda edição do "Corpo em Casa". As performances ocorrerão às quartas-feiras de agosto (1º, 8, 15 e 22), sempre das 19h30 às 22h. Terão apresentações extras no último final de semana do mês (dias 24 e 25), no mesmo horário.

Ao longo das performances serão apresentadas "Ardor", "Édige", "Resistência", "Quem me mandou berrar ao sol?" e a instalação fotográfica "Onde adormecem as imagens".

Os ingressos custam R$ 25 e podem ser adquiridos na bilheteria do local ou no evento cadastrado no perfil no Facebook do evento. A Cara Rosada fica no antigo bar e restaurante Quixabeira, na travessa dos Barris, nº. 30, na rua em frente ao Espaço Xisto, na Biblioteca Pública dos Barris.

Meirejane Lima aborda a luta e esperança sobre existir como realmente deseja em "Ardor"

adblock ativo