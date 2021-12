Mostra homenageia centenários de 2012

Mais de 200 alunos dos Cursos Livres da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), unidade do Centro de Formação em Artes (CFA) , realizam a mostra didática Centenários - 1912 a 2012: Cem Anos de História.

A montagem presta homenagem e relembra personalidades e fatos que completam cem anos em 2012, tais como o escritor Jorge Amado; o Rei do Baião, Luiz Gonzaga; o dramaturgo e jornalista Nelson Rodrigues; o músico e pesquisador norte-americano John Cage; o etnólogo e escritor Edison Carneiro; o bailarino e coreógrafo norte-americano Gene Kelly; a obra literária A Metamorfose, de Franz Kafka, entre outros.

Com entrada gratuita, as coreografias serão apresentadas na Sala Principal do Teatro Castro Alves, na próxima terça-feira (20), às 19 horas.



Mais informações: 71 3116-6653/6643 | escola.danca@funceb.ba.gov.br

