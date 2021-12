Mostra de dança em Lauro de Freitas

Grupos e companhias de dança da Bahia se apresentam na mostra Lauro + Dança, nesta terça-feira, 4, às 19h, no Cine Teatro Lauro de Freitas, com entrada franca.



O Balé Teatro Castro Alves (BTCA) vai ao evento com três representantes, Leonard Henrique, com Saudades do Sertão, Tutto Gomes, com Experimento 1 e Atlântico. Esta performance será feita com o bailarino Paullo Fonseca.



Também participam da mostra Ebateca, Solar Boa Dança, Grupo de Capoeira Semente da Raça Negra, Ballet Yakonde, entre outros.

